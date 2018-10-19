Kendi gibi engelli eşini Avrupa Şampiyonası’na hazırladı

İSTANBUL, () –İTALYA’DA düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası’nda BC4 kategorisinde Türkiye’yi, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcusu Yahya Gürbüzer’in temsil etmesine karar verildi. Gürbüzer turnuvaya, kendi gibi engelli olan eşinin internetteki maçları izleyerek hazırlandığını söyledi.

İtalya’nın Olbia şehrinde 21-27 Ekim tarihleri arasında Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası düzenlenecek. Boccia Türk Milli Takımı, turnuva öncesinde İzmir’de kampa girdi. Milliler, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda özverili bir çalışmayla şampiyonaya hazırlandı.

Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası’na gidecek 10 kişilik milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcularından Yahya Gürbüzer de bulunuyor. Samsun’da 12 ilden 100 sporcunun katıldığı Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Gürbüzer, İtalya’daki turnuvada BC4 kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

“İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKIP ÖĞRENDİĞİ TAKTİKLERİ BANA UYGULATIYOR”

Bütün hazırlıkları tamamladığını ifade eden Yahya Gürbüzer, “İki yıldır Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim alıyorum. İzmir’de de keyifli ve yararlı bir kamp süreci geçirdik. Ancak bana en büyük desteği eşim Belgin veriyor. Kendi işini gücünü bırakıp internette şampiyonların maçlarını izleyip taktikleri öğreniyor ve bana da uygulatıyor. Önceki şampiyonada bu sayede birinci olmuştu, bu turnuvada da başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da milli sporcu Yahya Gürbüzer’e başarılar diledi.