Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçirdiği kaza sonucu 3 kemiği birden kırılan milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu'nun doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Kenan Sofuğlu'na ne olmuştu ?

Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu geçtiğimiz günlerde atlattığı ufak kazanın ardından bugün çok ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kenan Sofuoğlu bugün Fransa'daki yarışlar için çıktığı sıralama turu yarışında büyük bir kaza atlattı.Fransa'da acil olarak hastaneye kaldırılan Kenan Sofuoğlu'nun durumunun ciddi olduğu söyleniyor. Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Açıklamayı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. İsmail Cinel ve Ortopedik Klinik Şefi Prof. Dr. Bülent Erol birlikte yaptı.Açıklamada Sofuoğlu’nun 3 aylık bir tedavi periyotunun ardından desteksiz yürüyebileceği ve pistlerede yavaş yavaş döneceği bildirildi.