Kemerspor 2003 yönetimi istifa etti

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMERSPOR 2003 Kulüp Başkanı İsmail Selami Minta ve yönetim kurulu üyeleri yarın yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi düzenlenen basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

Kemer'in 3'üncü Lig'deki temsilcisi Kemerspor 2003 futbol takımının başkanlığına 2014 yılında seçilen ve 2017'de düzenlenen kongrede güven tazeleyen İsmail Selami Minta ve ekibi yaptıkları basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı. 26 Ocak tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede başvurulara göre yeni yönetim kurulu seçilecek.

İsmail Selami Minta, "2014 Mayıs ayında Kemerspor, Kemer'in bir değeri diye arkadaşlarımızla beraber yola çıktık ve Kemerspor'un yönetimini devraldık. Tabii o döneme baktığımız zaman 1.5- 2 milyon liraya yakın Kemerspor'un borcu vardı ve bir tane lisanslı topçusu da yoktu. Biz hep beraber el ele verdik. Kemerspor'u yaklaşık 4 sezon bu seneyi de sayarsak 4.5 sezon yönetmeye çalıştık. Tabii bu arada yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber, başta Durmuş Can kardeşim olmak üzere hakikaten maddi olarak kulübe çok şeyler verdik. Tabii bunu niye yaptık? Dediğim gibi 3'üncü Lige bir kulüp kolay çıkmıyor, Kemer'in bir değeridir dedik, yaşatalım dedik. Bu manada maddi ve manevi ciddi çalışmalar yaptık" dedi.

Bir dönem yerel idare ve herkesin kulübe destek olduğunu vurgulayan İsmail Selami Minta, "Geçen sene Antalyaspor ile pilot takım uygulaması yaptık. 2 yıllık bir sözleşme yaptık. Tabii şartlar o gün konuşulanlar gayet güzeldi ama birkaç hafta sonra Antalyaspor yönetimi istifa edince, zaten onlar da kendileri de zor duruma düştü. Tabii sezon başı takımı onlar kurdu. Takım kurulurken çok pahalı bir takım kuruldu. Zaten anlaşmamızda da teknik ekip, Antalyaspor'dan gelen topçular falan hepsinin ödemelerini onlar yapacaktı. Takım orada kalacaktı. Takım orada kaldı. Bir kısım üzerine düşeni Antalyaspor yerine getirdi ama takım pahalı olunca, pahalı bir takım kurulunca verdikleri bize bir çare olmadı. Geçen sene hakikaten, Antalyaspor ile yaşamış olduğumuz o birliktelikten dolayı gelir, gider dengesi çok açıldı. Bayağı bir o yüzden sıkıntı yaşadık. Sezon başı bırakmak için bir hamle yaptık ama bir talipli çıkmayınca iyi kötü götürelim dedik. Artık bugün geldiğimiz bu noktada, işte arkadaşlarımızla birlikte toplandık ve kulübü bizim bu şekilde götürme şansımız yok olduğunu gördük. Bir de tabii bu iş sadece parada değil manevi olarak da şahsen ben çok yıprandım. Zaten 2.5 aydır sizler de biliyorsunuz rahatsızlığımdan dolayı gelemiyordum. Daha işte 3-4 gündür çıkmaya başladım. Bu saatten sonra artık Kemerspor yönetiminde yeni ve taze bir kana ihtiyaç olduğuna karar verdik. Bugün itibariyle arkadaşlarımızla olağanüstü kongre kararı aldık" diye konuştu.

İsmail Selami Minta, Kemerspor'a maddi ve manevi her türlü desteği yapmaya her zaman hazır olduklarını da vurguladı.

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