Kemerspor 2003- Kırşehir Belediyespor: 0-3

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -

STAT: Dr. Fehmi Öncel

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), İsmail Semih İleri (xx), Berkay Salman (xx)

KEMERSPOR 2003: İlyas (xx)- Muhammed (xx), Mertcan (xx), Hasan (xx)(Dk.75 Mehmet Kılıç xx), Ozan (xx), Doğan (xx), Ahmet (xx), Olcay (xx)(Dk.46 Mehmet Meke xx), Yusuf (xx)(Dk.57 Nuri Kaya xx), Serkan (xx), Devrim (xx)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Hamdi (xxx)- Erdinç (xxx), Bora (xxx), Fatih (xx), Serhat(xxx), Emre (xx)(Dk.84 Mahmut Sönmez), Turgay (xxxx)(Dk.86 Murat Şimşek), Ogün (xxx), Uğur (xxx)(Dk.80 Mert Narin xxx), Taha (xxx), Sinan (xxxx)

GOLLER: Dk.46 Turgay An, Dk.81 Mert Narin, Dk.89 Sinan Uzun (Kırşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ozan İpek, Ahmet Maran, Serkan Dağ, Devrim Aksongur, Muhammed Yörük, Mehmet Kılıç (Kemerspor 2003) - Bora Yelken, Taha Batuhan Yayıkçı (Kırşehir Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.85 Fatih Şen (Kırşehir Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi içerisinde geçti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı başlar başlamaz ceza sahası içerisine yapılan ortada topa düzgün vuran Turgay An, takımını öne geçirdi: 0-1.

78'inci dakikada Kırşehir Belediyespor'dan Taha Batuhan Yayıkçı ceza sahası içerisine yapılan ortaya vole vurdu ancak kaleci İlyas son anda topu auta çeldi.

81'inci dakikada oyuna yeni giren Mert Narin, rakibinden aldığı topu ceza sahası içerisinde yaptığı düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

85'inci dakikada rakip takımın kaptanı Fatih Şen, Kemerspor 2003 Teknik Direktörü Tuğrul Metin ile girdiği tartışmada kavga çıktı. Maçın hakemi Fatih Şen'i kırmızı kartla oyun alanının dışına yolladı.

89'uncu dakikada topa daha fazla hakim olan Kırşehir Belediyespor'dan Sinan Uzun, takım arkadaşından aldığı topu yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.

Maçta başka gol olmayınca maç rakip takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)