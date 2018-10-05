Kemer kadın futbol takımı sezona hazırlanıyor

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER Belediyespor kadın futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Kemer Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 14 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarına teknik direktör Ayhan Süel yönetiminde devam ediyor. Grupları namağlup tamamlayıp 2'nci lige çıkmaya arzuladıklarını belirten kulüp başkanı Ömer Bilici, "Hedefimiz Kemer'i kadın futbolunda daha iyi yerlere taşımak. Bu konuda ne kadar iddialı bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tek hedefimiz var o da 2'nci lig. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gül'e bu yolda bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Teknik direktör Ayhan Süel ise "Geçen yıl grupları namağlup olarak bitirdik fakat plaf-offlar da hedeflemiş olduğumuz 2'nci lige çıkamadık. Bu yılki hedefimiz yine 2'nci lige çıkmak. Çalışmalarımıza yaklaşık 1 aydır devam ediyoruz. Sezonda hedefimize ulaşacağımızı bekliyorum" dedi.

Takım kaptanı orta saha oyuncusu Esra Güler de "Geçen sezonda aslında iyi bir takımdık ve play-offlara kadar namağlup ilerledik. Buradaki eksikliklerimizi gördük ve buna göre takviyeler yaptık yeni oyuncularla. Hedefimiz yine geçen seneki gibi namağlup olarak play-offlara çıkıp oradan da namağlup şekilde şampiyon olup 2'nci lige çıkmak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI