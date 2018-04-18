Kemer'de dostluk turnuvası

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Dostluk ve Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası'nda konsoloslukların takımları ile Kemer Yerel İdareler Futbol Takımı dostluk ve kardeşlik için sahaya çıkacak. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Bu maçlarda kaybeden olmayacak, herkes kazanacak" dedi.

Kemer Belediyesi tarafından 21 Nisan Cumartesi günü 09.00- 17.00 saatleri arasında, Kemer Belediyesi Spor Kompleksi Emirates Arena'da düzenlenecek olan İkinci Dostluk ve Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Antalya'daki konsolosluklar ile ilçedeki yerel idareciler arasında maçlar yapılacak.

KONSOLOSLUKLAR KATILIYOR

Antalya Alman Konsolosluğu FC Adler Takımı, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Futbol Takımı, Almanya Ankara Diplomatik FC Stiefel Takımı, Kazakistan Antalya Konsolosluğu Futbol Takımı ile Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Göç İdaresi temsilcilerinden oluşan Kemer Yerel İdareler Futbol Takımı dostluk ve kardeşlik için sahaya çıkacak.

'KAYBEDEN KİMSE OLMAYACAK'

Turizmde bir marka olan Kemer'in şanına yakışır bir turnuva düzenlediğini kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Her turizm sezonunda çok çeşitli uluslardan turist ağırlayarak 'Birleşmiş Milletler'in küçük bir modeli haline gelen Kemer ilçemizde böyle bir etkinlik gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Bu maçların kaybedeni olmayacak. Çünkü dostluk ve kardeşlik kazanacak" dedi.

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