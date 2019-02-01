Kemal Özdeş: "10 kişi kalmak bütün planlarımızı bozdu"

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Kemal Özdeş şöyle konuştu: "Aslında bugün etkisiz oynamak beni üzdü. Bize oldukça iyi baskı kurdular. Golden sonra baskılarının şiddeti düşmeye başladı. Biz doğru yerleşemedik ve üretken olamadık. 50'nci dakikada 10 kişi kalmak bütün planlarımızı bozdu. Oyunun stratejisi değişti. 1-0 gerideyken 10 kişi kaldık. Belki 80-85'inci dakikalara kadar bu skorla gitsek ofansif hamle yapabilirdik. İkinci golden sonra maç bitti. Topa sahip olamamak ve 10 kişi kalmak bu mağlubiyeti getirdi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kemal Özdeş'in açıklamaları