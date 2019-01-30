Kazım Çelik Tarsus İdman Yurdu’nda

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor’un genç futbolcusu Kazım Çelik (19), sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı.

Futbola Kayseri amatör kulüplerinden Erkiletspor'da başlayan Manavgatspor'a transfer olarak profesyonel sözleşme imzalanan Kazım Çelik daha sonra Galatasaray’a transfer olmuştu. 2018-2019 sezonu öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2023'e kadar sözleşme imzalayan Kazım Çelik, devre arası transfer döneminde 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı. Kazım, bu sezon 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 12 U21 Ligi maçında forma giydi. Forvet mevkiinde oynayan Kazım, "Tarsus İdman Yurdu’nda şans bulup oynamak istiyorum. Futbol oynamak için geldim. İstikbal Mobilya Kayserispor’a çok teşekkür ederim. Sezon sonuna kadar burada iyi bir performans sergilemek istiyorum" dedi.

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