Kayserispor'un ilk 11'inde zorunlu değişiklik

Oktay ENSARİ / KAYSERİ () -

Son 3 haftadır üst üste aldığı yenilgilerle sarsılan Kayserispor, 5 sakat oyuncusu nedeniyle yarın Çaykur Rizespor karşılaşmasına farklı bir 11'le çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte 3 maçlık cezası sona eren Şamil Çinaz da forma giyebilecek.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şu ana kadar defans oyuncuları Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in ameliyat olduklarını, Kana Biyik ile Deniz Türüç'ün de sakatlıkları nedeniyle tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Noksanlarımıza karşın oyuncularımız sahaya çıkıp özveriyle mücadele ederek, yeniden galibiyetle tanışmak istiyor. Taraftarımızın desteği ve oyuncularımızın gayretiyle kendi evimizdeki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Şunun üzerine basa basa söylüyorum, Süper Lig'de bu sezon içerde ve dışarda kolay maç yok. Milli maç nedeniyle verilecek ara, sakat oyuncularımızın tedavi süreçlerinin kısalmasını sağlayacak" dedi.

Kayserispor'da, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Şamil Çinaz'ın cezası sona erdi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Çinaz'ın orta sahada, Mensah'ın forvet arkasında, Levent'in ise sakatlanan Kana Biyik'ın yerine Sapunaru ile birlikte stoper olarak ilk 11'de görev almaları bekleniyor.