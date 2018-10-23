Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde son 5 maçta 1 puan alabilen Kayserispor, pazar günü Sivasspor'u konuk edecek. Sarı - kırmızılılar ligin10'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Sarı - kırmızılılar antrenmanın ilk kısmında koşu ve ısınma hareketleri yaparken 2'nci kısmında ise salonda kondisyon çalışması yaptı. Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle lige verilen arada Kayserispor, U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçında kasığından sakatlanan Şamil Çinaz düz koşu yaptı.

KUCHER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Kayserispor'da antrenman sonrası futbolcu Oleksandr Kucher'in doğum günü kutlandı. Sarı - kırmızılı takımın deneyimli isimlerinden olan 1982 doğumlu Ukraynalı futbolcunun 36'ncı yaş günü nedeniyle pasta kesildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet eşliğinde pastasını kesen savunma oyuncusu takım arkadaşlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların antrenmanı

-Genel detaylar

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