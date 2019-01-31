Kayserispor, ligin en az gol atan takımı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftası sonunda kaydettiği 16 golle ligin en az gol atan takım oldu.

Lig de oynanan 19 karşılaşmada 16 gol atan Sarı-kırmızı ekipte bu gollerin 11'ini yabancılar kaydetti. Takımın en golcüsü 6 golle Chery olurken, Umut Bulut, Mensah ve Sapunaru 2'şer, Gyan, Deniz, Şamil ise 1'er gol kaydetti. 1 golü de Fenerbahçe'li Skrtel kendi kalesine attı. Sarı kırmızılı takım, gollerinin 8'ini deplasmanda, 8 golü ise kendi sahasında kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor kalan 19 hafta sonunda kalesinde 26 gol gördü. Kayserispor, ligde 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

