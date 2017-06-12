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Kayserispor'da Yeni Kaptan Umut Bulut

Kayserispor Başkanı Erol Bedir yeni sezondaki yeni kaptanının Umut Bulut olduğunu açıkladı...

12 Haziran 2017 Pazartesi 11:06
Kayserispor'da Yeni Kaptan Umut Bulut

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Rumen teknik direktör Mario Sudica ile yapılan görüşme sonrası sözleşmesi bir yıl daha uzatılan sarı kırmızılı ekibin yeni sezondaki yeni kaptanının Umut Bulut olduğunu açıkladı

Kulüp başkanı Erol Bedir, Yönetim kurulu ve teknik kadro arasında yapılan görüşme sonucu dün gece sarı kırmızılı ekibin Kayserili milli futbolcusu Umut Bulut’un sözleşmesini karşılıklı olarak uzattıklarını ve futbol yaşamını Amerika’da sürdürecek Mabiala’nın yerine yeni sezonda bu görevi  Umut’un üstleneceğini söyledi. Dr.Erol Bedir" Gerek centilmenliği, gerek örnek futbol yaşantısı gerekse Kayserili oluşu nedeniyle bu görevi Umut’a verdik. Kendisi bu sezonda takımımızda önemli bir görev üstlenerek, arkadaşlarına ağabeylik yapacak" dedi.

DENİZ TÜRÜÇ İÇİN TEKLİF GELMEDİ

Deniz Türüç’ün Beşiktaş’a transfer olacağı, siyah beyazlı kulübün bu oyuncuya karşılık Kayserispor’a 5 oyunculuk bir liste önerdiği yolundaki haberleri gülerek okuduklarını belirten Erol Bedir" Transfer döneminde böyle yakıştırmalar ve tek taraflı, danışılmadan, sorulmadan yazılan haberler ne yazık ki gazeteleri süslüyor.  Deniz Türüç bizim sözleşmeli oyuncumuz.

Şu ana kadar da hiçbir kulüpten transferiyle ilgili olarak  yazılı veya sözlü resmi bir teklif gelmedi" diye konuştu.

SUMU TAKIMI EZBERLİYOR

Kayserispor Başkanı Bedir, sarı kırmızılı ekibin 2 yıllık sözleşme ile takımın başına getirdiği teknik direktör Mario Sudica’nın ülkesine dönerek , Kayserispor’un geçtiğimiz sezon oynadığı maçların videolarını izleyip, oyuncularla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Başkan Bedir "Sumu’nun yapacağı gözlemlerden sonra bizim ona önereceğimiz, kendisinin de bize önereceği transferler konusunda harekete geçeceğiz. Bir hafta sonra 3-5 kişilik bir transfer heyetimiz Romanya’ya giderek, kendisiyle yerli ve yabancı transferler konusunda görüşme yapacak. 27  Haziran’a kadar da trnasferde önemli yol alıp,kampa gireceğiz" diye sözlerini tamamladı.
 



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