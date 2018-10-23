Kayserispor'da başkent zirvesi yapılacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılar ve seçimli genel kurul kararıyla ilgili olarak, Ankara'da Kayseri milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte yarın veya perşembe günü bir araya gelerek görüşme yapacaklarını açıkladı

Başkan Bedir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki'nin çağrısı ile toplanacak milletvekilleri ve il yöneticilerinin durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi. Bu gelişmeler üzerine kulüp tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Son iki sezondur devam etmesine rağmen; başkanımızın ciddi fedakarlığı ve her olumsuzluğu kamuoyuyla paylaşmama prensibi nedeniyle ancak son 1 ayda dillendirilen ve yönetim kurulumuzun seçimli genel kurul kararı almasına neden olan Kayserispor'umuzun, maddi-manevi bütün yükünün mevcut yönetim kurulunun omuzlarına bırakılıp, destek verilmemesi konusu siz Kayserispor sevdalılarının malumudur. Genel kurul kararı alırken yaptığımız açıklama ve sonraki beyanlarımızda bu süreç içinde oluşabilecek gelişmelerden de kamuoyunu bilgilendireceğimizi belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ve ziyaretleri akabinde, başkanımız, başta onursal başkanımız Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Çelik'le, kapsamlı ve etraflıca görüşmeler yapmış, bu toplantılarda şehrimizin en önemli markası olan Kayserispor'umuzun sıkıntılarını çözebilmek için alternatifler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, onursal başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin organizasyonu ve başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve diğer ilgililerin katılımlarıyla bir toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir. Kulüp başkanımız tarafından mevcut durum ve yapılması gerekenler konusunda yeterince bilgilendirilen katılımcıların vereceği karar, Kayserispor'umuzun geleceği konusunda belirleyici olacaktır.''

