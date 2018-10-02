Kayserispor, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,() - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8’inci haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılı takım Beşiktaş maçının ardından bir gün izin yaptıktan sonra tesislerde bir araya geldi. Kadir Has Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk antrenmanda teknik direktör Ertuğrul Sağlam futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile yarı sahada oynanan kontrol pas oyununun ardından sona erdi. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç,Hasan Hüseyin Acar ve Deniz Türüç ile izinli olan Kana Biyik antrenmana katılmadı.

Beşiktaş maçının son dakikalarında dizinde ağrı oluşan Bilal Başaçıkoğlu ise düz koşu yaptı.

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