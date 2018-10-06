Kayserispor - Çaykur Rizespor: 2-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ ()-

STAT: Kadir Has

HAKEMLER :Fırat Aydınus(xx)-Aleks Taşçıoğlu(xx),Yusuf Bozdoğan (xx)

KAYSERİSPOR:Lung- (xx)-Lopes(x), Sapunaru (xxx), (Dk. 90 Mert ), Levent (xxx, Atila (x), Şamil Çinaz (xxx), Rotman (x), Bilal (xx), (Dk. 71 Varela xx), Chery(xxx), Mensah (x), (Dk. Asamoah Gyan xx), Umut Bulut(xx)

ÇAYKUR RİZESPOR:Gökhan (xx), Brabec(xx), Ali Çamdalı (xxx), Orhan (xx), Mehmet (xx), Saadane (xx)

, Musa(xx), (Dk. 77 Oleksandr Gladky x), Boldrin (xxx), Umar Aminu (Dk. 7 Süleyman Koç xxx), Samudio (xx),Vedat Muriç (xx)(Dk. 87 Mustafa Saymak )

GOLLER: Dk. 24 Saadane, Dk. 85 Ali Çamdalı (Ç.Rizespor) Dk. 61 Chery, Dk. 73 Umut Bulut (Kayserispor)

SARI KARTLAR :Saadane, (Ç.Rizespor), Lung (Kayserispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 13 Rotman (Kayserispor) Dk. 45 Samudio (Ç. Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor, kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

2'nci dakikada Lopes'in ortasında Ç.Rizespor ceza alanında Umut Bulut topa yükseldi ama net bir vuruş yapamadı.

13'üncü dakikada Orhan Ovacıklı ile girdiği ikili mücadelede orta hakem Fırat Aydınus, Kayserispolu Rotman'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

21'inci dakikada Kayserisporlu Bilal'in ceza alanı dışından şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

24'üncü dakikada Süleyman Koç'un Kayserispor cezalanına gönderdiği ara pasıyla hareketlenen Saadene, kaleci Lung'un yanından topu filelere gönderdi: 0-1

45'inci dakikada Şamil Çinaz'a hareketi nedeniyle Ç.Rizesporlu Samudio kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi : 0-1

61'inci dakikada Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Kayserispor atağında Saadane, topu sol eliyle tokatlayınca orta hakem Fırat Aydınus, VAR odasından gelen onayla penaltıyı verdi. Atışı kullanan Chrey, takımına beraberliği sağlayan golü attı: 1-1 73'üncü dakikada Şamil Çinaz'ın pasıyla hareketlenen Varela'nın ortasında Umut Bulut topu kafayla filelere gönderdi : 2-1.

85'inci dakikada Ç. Rizespor kaptanı Ali Çamdalı, ceza alanı dışından düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı: 2-2

Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)