Kayserispor Beşiktaş maçını izle Bein Sports 1 Kayseri BJK jestyayın netspor canlı maç izle

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Süper Lig'in 16. haftasında heyecan Kayserispor - Beşiktaş maçıyla devam ediyor! Ligde zirve yarışında Galatasaray'ın Antalyaspor'la berabere kalarak yara aldığı haftada Kartal'a liderlik şansı doğdu. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu akşam Kayserispor deplasmanından galip ayrılırsa bu sezon ilk defa 1. sıraya yükselecek! Kayserispor ise teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çıkış arıyor. Zorlu geçmesi beklenen Kayserispor Beşiktaş maçının CANLI YAYIN Bilgileri ve diğer maç detayları haberimizin devamında sizlerle...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'ın Antalyaspor ile berabere kalarak liderliği averajla da olsa Alanyaspor'a kaptırdığı haftada, Beşiktaş galip gelmesi durumunda zirveye uçacak. Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'deki son 3 maçını da kazanmayı başaran Kara Kartal, seriyi 4 maça çıkarmak hem de liderlik koltuğuna oturmak için zorlu Kayserispor deplasmanında galip gelmek zorunda! Öte yandan Samet Aybaba yönetimindeki Kayserispor'da ise işler iyiye gitmiyor. Ligde son 10 maçta da galibiyet alamayan Sarı Kırmızılı ekip bu akşam Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde. Kayserispor - Beşiktaş CANLI MAÇ

Canlı Kayserispor - Beşiktaş Maçı

Süper Lig 16. hafta Kayserispor Beşiktaş maçı 3 Ocak Pazar (Bu Akşam) saat 19.00'da start alacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği zorlu 90 dakika, Kadir Has Stadyumunda ve tamamen seyircisiz olarak oynanacak. Futbolseverler artık heyecanla maç saatini beklemeye koyuldular. Kayserispor mu Beşiktaş mı? 3 puana hayati derecede ihtiyaç duyan iki ekibin zorlu mücadelesinde, Samet Aybabalı Kayserispor, Sergen Yalçınlı Beşiktaş'a karşı! Kayserispor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 hd kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. İki takım taraftarları ve diğer futbolseverler Kayserispor Beşiktaş maçını yayıncı kuruluş Bein Sports 1 Kanalından canlı seyredebilecekler.

Kayserispor ile Beşiktaş bu akşam tarihlerindeki 49. mücadeleye çıkacaklar. Daha önce oynanan 48 Kayserispor - Beşiktaş maçında, Beşiktaş'ın 27 Kayserispor'un ise 12 galibiyeti bulunuyor. 9 Mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bu maçlarda Beşiktaş rakip fileleri 77 kez havalandırırken Kayserispor ise 51 golle cevap verdi.

Geçen sezon ligde karşılaşan Kayserispor ile Beşiktaş kıran kırana maçlarla izleyicilere heyecanlı maçlar izletmişti. 2019-2020 Sezonunda Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında 4-1 yenerken, Kayserispor'da evinde Beşiktaş'la oynadığı lig maçını 3-1 kazanmasını bilmişti.

Beşiktaş'ta Eksikler! Aboubakar Yok

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden ve cenaze için Kamerun'a giden Vincent Aboubakar bu akşam yine kadroda yer almayacak. Öte yandan Gökhan Töre'nin de sakatlığı sürüyor. Ayrıca R. Ghezzal'ın durumu da maç saatinde belli olacak.

Josef de Souza ve Adem Ljajic ise sakatlıklarını atlatarak kadroya döndüler. Özellikle Adem Ljajic, bu akşam teknik direktör Sergen Yalçın'ın formayı vermesi halinde şans bulabilecek.

Kayserispor Sakatlar Ordusu

Ev sahibi Kayserispor'da Beşiktaş maçı öncesi birçok isim sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı kırmızılı ekipte D. Alibec, J. Attamah, Manuel Fernandes, Ömer Uzun, S. Lung ve Yasir Subaşı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerden hangilerinin oynayıp oynayamayacakları maç saatinde netlik kazanacak.