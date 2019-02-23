Kayserispor Başkanı Bedir: Oynayacağımız 4 maç hedefimizi belirleyecek

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, oynayacakları 4 maçın sonucuna göre ligdeki hedeflerini belirleyeceklerini söyledi.

Hikmet Karaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesi ve sakat futbolcuların da iyileşmesiyle 8 maçta 16 puan topladıklarını belirten İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son 8 maçlık periyotta Galatasaray ve Medipol Başakşehir 18'er puan toplamış. Biz 16 puan topladık. Önemli olan sezon sonunda nerede olduğumuz. Sezonun ilk yarısında çok ciddi sorunlar yaşadık; cezalar, sakatlıklar hesap edilmeyen puan kayıpları oldu. Biz şuan bulunduğumuz yeri sezonun ilk yarısı için düşünmüştük. Şu an için çıkış dönemindeyiz. Bu performansımızı bir kaç hafta daha sürdürürsek hedeflerimiz değişir" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE 4 MAÇLIK KRİTİK BİR PERİYOT VAR"

Hedeflerini oynayacakları 4 maçın belirleyeceğini kaydeden Bedir, "Önümüzde oynayacağımız Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarından alacağımız sonuçlar bizim hedefimizi belirleyecek. 4 maçtan en az 6 puan alırsak üst sıraları hedefleriz. 6 puandan az alırsak daha fazla küme düşmeme hesabı yaparız. Hedefimiz Atiker Konyaspor maçını kazanmak. Orta vadeli hesabımız 4 haftada en az 6 puan toplamak. Uzun vadeli hesabımızı söylemeye gerek yok o zaman hedefimiz şekillenir" dedi.

"YATIP KALKIP KAYSERİSPOR'U DÜŞÜNÜYORUZ"

Teknik direktör Hikmet Karaman ile sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Bedir, "Hikmet hocamla sürekli konuşuyoruz. Ayrılıp 10 dakika sonra telefonla konuşuyoruz. Yatıp kalkıp İstikbal Mobilya Kayserspor'u düşünüyoruz. 'Bu sezon için neler yapabiliriz', diye düşünüyoruz. İnşallah attığımız taş yerini bulur. Gelecek sezon için neler yapabiliriz onları düşünüyoruz. Takım olarak yenilmemeye alıştık, kazanmaya alıştık" ifadelerinde bulundu.

"YENİ MHK İLE HAKEMLER DAHA AZ HATA YAPACAKLARDIR"

Yeni göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında da açıklamalarda bulunan Bedir, "Yeni MHK için hayırlı olsun. Fikir yürütmek için eyyamlı olmaya gerek yok. İyimser olmak için de, kötümser olmak için de sebep yok. Yeni MHK'nın de görev vereceği hakemler yine aynı hakemler, VAR aynı VAR. Dolayısıyla ben pek fazla bir şey düşünmüyorum. Eski MHK'nın de art niyetli olmadığını düşünüyorum. Yeni kurul geldi diye hakemler daha titiz davranabilirler, bu da hataları aza indirecektir. Ben bu zamana kadar sizlere yaptığım açıklamalarda da maçlardan sonra mikrofon uzatıldığında da önce bizim yaptığımız hatalara bakıyorum. Hakemin yaptığı hata işin 5'inci 6'ncı sırasında. Biz işimizi iyi yaparsak Allah da yardım eder hakem de az hata yapar" açıklamasında bulundu.

"HAKEM HATALARI BÜTÜN KULÜPLER İÇİN VAR"

Hakem hatalarına ilişkin de konuşan Bedir, "Hakem hataları bütün kulüpler için var. Örneğin, bizim Fenerbahçe maçında konuşulan pozisyonlar oldu. Maçı başkan Ali Koç ile beraber izledim. Bizim lehimize verilen pozisyonları ben dile getirdim. Ali Koç da kendi lehlerine olan kararları dile getirdi. Maalesef medyada şöyle bir ortam var, diyelim; İstikbal Mobilya Kayserispor, İstanbul takımlarını 5-0'lık sonuçla mağlup etse, çok da müthiş oynasa, burada İstikbal Mobilya Kayserispor'un nasıl güzel bir oyunla galip geldiği konuşulmuyor. 'İstanbul takımı nasıl kötü oynadı, nasıl bu golleri yedi de mağlup oldu?' diye konuşuluyor" dedi.

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-İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in konuşması

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