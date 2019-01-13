Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor - Pema Koleji: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Demir, Gülseda Dursun
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Merve Nur Oktay, Ecrin Yener, Hande Albayrak (Ebru Şenel, Eda Ünal, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Sedef Kılıçaslan, Rabia Nehir Tezcan, Sevcan Eyi)
PEMA KOLEJİ: Leyla Toprak, Esmanur Şensoy, İlayda Nur Ülkebaş, Selin Gültekin, Derya Balcı, Sude Sıla Aydınlı (Ümmü Aişe Benli, Esra Kölemen, İrem Dilara Sağlam, Nergiz Erdem, Beyza Çaylı, Huriye Ceyda Özdemir, Alara Efsun Canlı)
SETLER: 25-13, 25-15, 25-16
SÜRE: 64 dakika (20, 22, 229)
Türkiye Voleybol Bayanlar 2’nci Ligi 5’inci grupta ikinci sırada yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji, Konya ekibi Pema Koleji’ni 3-0’lık sonuçla mağlup etti.
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