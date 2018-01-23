Kayseri'de Fatih Terim farkı ! 1-3

Son 4 deplasman maçından puansız ayrılan Galatasaray zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı bildi.Aslan'ın gol makinesi Bafetimbi Gomis'in sakatlığı nedeniyle gitmediği Kayseri deplasmanında öne çıkan isim Eren Derdiyok oldu.Eren Derdiyok attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Attığı gollerin yanı sıra Kayseri savunmasına zor anlar yaşatan ve arkadaşlarına top da indiren Eren Derdiyok, bu sezon ilk gol sevinçlerini yaşadı..

Maicon , Fernando , Gomis gibi yıldızları olmamasına rağmen Kayseri deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da gözle Türk Telekom Stadyumu'nda oynanıcak olan Osmanlıspor karşılaşmasına çevrildi.