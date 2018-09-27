Kayseri Basketbol yabancıları sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() -

Kayseri Basketbol'un yabancı sporcuları Luca İvancovic ve Anne Marie Armstrong sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün yabancı transferleri özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Kulüp idari menajeri Fikri Gençaslan ile kulüp yetkilisi Semih Tektaş nezaretinde hastaneye gelen sporcular dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji polikliniklerinde kontrollerinden sonra EKG, EFOR testinden geçtiler. Pivot mevkisinde oynayan Luca İvancovic Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden Ormanspor'dan, forvet mevkisinde oynayan Anne Marie Armstong İtalya Seria A1 Woman takımlarından Vigarano K takımından transfer oldu.

(FOTOĞRAFLI)