Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: "Erciyes Cup'a iyi takımlar gelecek"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() - KAYSERİ Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, Erciyes Cup'ta mümkün olduğu kadar organize bir takımı sahaya çıkartmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol, Mersin’in ev sahipliğinde yapılan Özgecan Aslan Turnuvası'ndan döndü. 4-7 Ekim tarihleri arasında ev sahipliğini yapacakları Erciyes Cup hazırlıklarına başlayan Kayseri Basketbol, turnuva gününe kadar antrenman yapacak. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapılan antrenman öncesi açıklama yapan Başantrenör Ayhan Avcı, "Sadece bir gün antrenman yapıp hiç hazırlık yapamadan Mersin’deki turnuvaya gittik. Hiç 5’e 5 yapmadan turnuvaya gitmek istemezdik ancak başka şansımız yoktu. Takım kuruldu 5 gün sonra biz Mersin'e gittik. Önemli olan turnuvayı bozmamaktı. Diğer takımlara saygı gereği hazır olmasak da turnuvaya gidebildik, renk kattık. Yabancı oyuncularımız direkt Mersin'e geldi, takıma orada katıldılar. Dört günde kurulup, turnuvaya gidip son maçta da olsa galip gelmek çok zordu, biz bunu başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an antrenmanlara 11 kişi ile devam ediyoruz. Bir yabancı daha alabiliriz. Bu zamana kadar kondisyon ve atletizm çalışamadık. Önümüzdeki bir ay sanki sezona yeni başlıyormuş gibi geçecek. Erciyes Cup'ta mümkün olduğu kadar organize bir takımı sahaya çıkartmaya çalışacağız. Turnuva bizim için zor geçecek, iyi takımlar gelecek. Erciyes Cup'ta oyunumuzu oturtursak yeter. Lig’de ise Play–Off’u zorlayabiliriz, diye düşünüyorum" dedi.

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