Kayakla oryantiring şampiyonası sona erdi



Murat AYDIN / ERZURUM,()

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen 'Kayakla Oryantiring Şampiyonası' Erzurum'un Şenkaya İlçesi'nde yapıldı. 120 sporcunun katıldığı yarışmada davetlilere kazanlarda pişirilen patates ve yöreye has pişi ikram edildi.

Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası, Şenkaya'nın Şirenkes mevkiinde yapıldı. Şenkaya Kaymakamlığı ile Belediyesi'nin destek verdiği şampiyona 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği yarışmaya 120 sporcu katıldı. Önlerinde haritalarla zorlu arazide bitiş çizgisini en kısa sürede tamamlamak isteyen sporcular bir taraftan da soğuklarla mücadele etti. En yüksek sıcaklığın sıfırın altında 5 derece olduğu bölgede Şenkaya Belediyesi, sporculara ve davetlilere kazanlarda pişirilen patates ve yöreye has hamurdan yapılan pişi ikram etti. Ayrıca sporcuların ısınması için şampiyona alanında variller içinde ateşler yakıldı.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, doğunun en güzel coğrafyasının tanıtımı için şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Özcan, "Bu coğrafya yıllarca gizli bir şekilde kaldı. Biz istedik ki Türkiye'deki tüm gençlik buradan faydalansın. Buradaki güzellikleri paylaşalım dedik. Bu coğrafya dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz de artık sporda söz sahibi olmak istiyoruz. Şampiyonanın yapıldığı yerde kristal kar var. Dünyada kayak tesislerinin yapılabileceği en iyi bölge burası. Biz yarışmayı bir aşama olarak düşünüyoruz. İnşallah yetkililerimiz buradaki yapmış olduğumuz projeleri değerlendirirler" dedi.

Bir taraftan soğuk hava bir taraftan zorlu kış koşullarıyla mücadele eden sporcular iki gün boyunca belirlenen etabı en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Yöneticiler ve yarışmayı izleyen sporseverler ise yanan ateşler ve müzik eşliğinde halay çekerek ısındı. Yarışmada kategorilerine göre, erkeklerde Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Adem Ateş, Umut Gürcan ve Kenan Aksin, kadınlarda ise Asya Tuzcuoğulları ile Meryem Sena Yurtsever birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz tarafından verildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI SARIKAMIŞ'TA

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, iki günden beri Şenkaya'da başarılı bir yarışma organize edildiğini söyledi. Kategorilerinde başarılı olan sporcuların Türkiye'yi 4-12 Şubat'ta Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini belirten Akyüz, Sarıkamış'ın ilk kez böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

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