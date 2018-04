Kayakla Atlama Milli Takımı'na girebilmek için uçuyorlar

Turgay İPEK / ERZURUM, ()



KAYAKLA Atlama Milli Takımı'na girebilmek için Erzurum'da kampa giren 6 sporcu zorlu ve adrenalin yüklü antrenmanlarını sürdürüyor. Rampalardan her gün 15 ila 20 kez atlayarak gökyüzünde bir kuş gibi uçan sporcuların tek hedefi ise milli takıma girebilmek.

2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken İlçesindeki Kiremitliktepe'de yaptırılan kayakla atlama kulelerinde antrenmanlarını antrenörleri Mustafa Öztaş Öner eşliğinde yapan sporcular, ilk olarak 45 gün sonra Almanya'da yapılacak olan FIS Kupası'nda yarışacak. İyi bir kamp süresi geçirdiklerini söyleyen Kayakla Atlama Milli Takım Antrenörü Mustafa Öztaş Öner, "Sporcuların milli olması için federasyon ile birlikte kampımızı açtık. Şu an 6 sporcumuz ile kamptayız. Burada FIS kupalarına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız günde 2 veya 4 saate kadar çıkabiliyor. Sabah ve öğleden sonra atlayışa bağlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Her sporun bir zorluğu var ama bizim spor diğer sporlara göre daha iyi ve daha kolay. Beş saniye süreniz var, buna çok çalışmanız gerekiyor. Kondisyonunuz, esnekliğiniz, antrenmanlarınız ona bağlıdır ve çok antrenman yapmanız gerekiyor. Antrenmanları günde 15 veya 20 atlayışla kapattığımız zaman yurt dışındaki sporculara daha yakın bir şekilde sonuç elde edeceğiz" diye konuştu.

Milli takıma girebilmek için her atlayışta bir kademe daha yukarı çıkmaya çalıştıklarını söyleyen sporculardan Gökhan Taşdemir (16) ise şunları söyledi:

"Yurt dışındaki FIS kupası yarışmalarına katılmak için 20 gündür atlama kulelerinde kamp yapıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman gerçekleştiriyoruz. Milli takıma girmek için ilk olarak Almanya’da düzenlenecek olan FIS Kupası yarışmalarına katılacağız. Yaptığımız spor çok da kolay değil. Adrenalin ve cesaret gerektiriyor. Hepimiz tek hedefi milli takıma girmek."

