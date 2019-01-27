Kastamonuspor 1966 -Eyüpspor: 2-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU ()

STAT: Gazi

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Hamdi Tontu (xx), İlker Ayten (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx)-, Mustafa (xx), Abdulaziz (xx), Sinan (xx), Ozan (xx) (Dk. 62 Ayhan x ), Erkan (xx) (Dk.75 Muhammed Haşim x ), Şaban (xx), Soner (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 84 Ahmet x ), Yakup (xx), Bahri Can (xx)

EYÜPSPOR: Evren (x)-, Gökhan (x), Atakan (xx) (Dk. 83 Ahmet x ), Berkan (xx) (Dk.37 Murat x ), Doğan (x), Kubilay (xx), Hakan (xx), Yüksel (x), İsmail (xx) (Dk.79 Erkut x ), Hasan (x),Yunus Emre (x)

GOLLER: Dk. 19 Mustafa, Dk.78 Sinan (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Sinan, Yakup, Muhammed Birkan, Ayhan (Kastamonuspor 1966), Doğan, Gökhan (Eyüpspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

19'uncu dakikada Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Erkan geldi. Erkan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Mustafa'nın dokunuşu ağlarla buluştu. 1-0

78'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Oğuzhan'ın pası ile topla buluşan Sinan, kaleci Evren ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Evren'in yanından ağlarla buluştu. 2-0

(FOTOĞRAFLI)

