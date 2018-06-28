Kasımpaşalı oyuncular sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlarken, lacivert beyazlı oyuncular bugün sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı sağlık taramasında oyuncular; kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde uzman doktorlar tarafından muayene edildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kasımpaşa'nın sezonu açma görüntüleri (ARŞİV)