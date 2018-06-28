Kasımpaşalı oyuncular sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlarken, lacivert beyazlı oyuncular bugün sağlık...

Kasımpaşalı oyuncular sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlarken, lacivert beyazlı oyuncular bugün sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı sağlık taramasında oyuncular; kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde uzman doktorlar tarafından muayene edildi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kasımpaşa'nın sezonu açma görüntüleri (ARŞİV)

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