Kasımpaşa, Stipe Perica'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL () - Kasımpaşa Kulübü, forvet oyuncusu Stipe Perica'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 23 yaşındaki Hırvat forvet Stipe Perica, Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Hırvat forvet, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Bekir Nursal Bilgin ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katılım gösterdiği imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

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