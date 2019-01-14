Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı

İSTANBUL,() -  Kasımpaşa, Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic ile 3,5+1 yıllık anlaşma imzaladı. Hırvatistan 1'inci Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic için Kemerburgaz...

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı

İSTANBUL,() - 
Kasımpaşa, Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic ile 3,5+1 yıllık anlaşma imzaladı.
Hırvatistan 1'inci Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic için Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktör Nursal Bilgin katıldı.  Haris Hajradinovic, kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
(FOTOĞRAFLI)

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