Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı

İSTANBUL,() -

Kasımpaşa, Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic ile 3,5+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Hırvatistan 1'inci Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic için Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktör Nursal Bilgin katıldı. Haris Hajradinovic, kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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