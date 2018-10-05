Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından

Mustafa Denizli: "Puan kaybederek de tamamlayabilirdik"

Bayram Bektaş: "3'üncü golü yiyince oyun koptu"

Olgucan KALKAN - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyun ve skor anlamında üzgün olduklarını ifade eden Bayram Bektaş, "Sakat verdiğimiz için üzgünüz. Kazanmak için geldik. Rakibi iyi analiz etmemize rağmen rakibe göre oynadık. Bize uyan bir oyun değil. Ofans hattı iyi olan bir rakip vardı. Böyle bir takıma karşı hücum hattının geri dönmediğini düşündüğünüz zaman ya atağı sonlandıracaksınız ya da onlara yakın olacaksınız. Biz de çıkarken basit oynamak yerine pas hataları yaptık. İki bekin de sakatlanması olmadı. 1-0 geri düştüğümüzde skor yakalamak için fırsat bulduk. İkinci yarının başında 2-0 olunca kontra atak oynayan oyunculara karşı zor oluyor. Golü bulduktan sonra pozisyonlarda bulduk. 2-2'yi de bulabilirdik. Ama rakip 3'üncü golü bulunca oyun koptu. Önümüzde bir milli ara var. 2 sakatımız vardı zaten Halil ve Cikalleshi. Şimdi iki sakatımız daha oldu. Gassama'nın kasığında bir ağrısı var ama Traore'ninki ciddi gözüküyor. Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ: "PUAN KAYBEDEREK DE TAMAMLAYABİLİRDİK"

Skorun 2-1'e gelmesinin ardından maçta puan kaybı da yaşabileceklerini vurgulayan Mustafa Denizli, "Hem benim hem takım için süresi az olan önemli bir maçtı. İzleyenlere zevk verdi. Hazırlanış açısından güzel gollerin olduğu bir maçtı. Yasin'in attığı gol de güzeldi. Oyunda iki taraf içinde dönecek anlar oldu. 2-0'dan sonra farkı açabilirdik. Gol yiyince sıkıntı yaşadık. Puan kaybederek de 90 dakikayı tamamlayabilirdik" diye konuştu.

"KISA DÖNEMDE DOKUNUŞ YAPILACAK KADRO YOKTU"

Takımın başına geçeli kısa bir süre olduğunu belirten Denizli, "Bu kadar kısa dönemde dokunuş yapabileceğimiz kadromuz yoktu. Psikolojisi bozuk takımı mental olarak maça hazırladık. Saha içerisinde oyuncuları onlara özgürlük tanıyarak kullanabileceğimiz yerlerde oynattık. Hücumda yaptığımız çalışmalar doğru sonuçlandı" şeklinde konuştu.

"3 PUANLA BAŞLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

İyi bir puana ulaştıklarının altını çizen Denizli, "Bundan sonra da puanımızı artırmak istiyoruz. Milli ara bazı takımlara yarar, bazılarına yaramaz. 6 oyuncumuz milli takıma gidiyor. Futbolcularımı kutlamak istiyorum. Göztepe de maça her şeyiyle asıldı. Son haftaları siyahla beyaz geçen takımların maçıydı. 3 puanla başladığımız için mutluyuz" dedi.

"DOĞRU PASLARI VE KOŞULARI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Takım olarak eksikleri olduğunu söyleyen Mustafa Denizli, "Futbolda mükemmeli bulamazsınız. Eksiklik mutlaka vardır. Önemli olan bunları asgariye indirmek. Mücadele ortaya koyduk. Belli bölgelerde alternatifli bir takım değiliz. Yorgunlukları belli olan futbolcuları kulübeden destekleme şansımız yoktu. Çok kısa sürede değişiklik yapan bir teknik adam değilim. Önümüzdeki dönemde yaptığımız çalışmalarla gidermeye çalışacağız. Eksiklerimiz var. Özellikle topa sahip olmak bizim için çok önemli. Topa sahip olduğunuz zaman doğru pasları koşuları yapmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM KAZANIP, KAYBETTİĞİM YARIŞLARLA DOLU"

Kasımpaşa'yı şampiyonluk yarışına sokabileceklerini ifade eden Denizli, "Böyle hedefler olmazsa başarılı olma şansınız yoktur. Benim hayatım kazanıp kaybettiğim yarışlarla dolu. Kasımpaşa'yı bu yarışın içine sokarsak ki sokarız... Bu lig her şeyin olabildiği bir lig. Umarım böyle yolumuza devam ederiz" dedi.

"GENÇ VE HEDEFİ OLAN TEKNİK ADAMLARLA ÇALIŞMAYI AMAÇLIYORUM"

Daha önce çalıştığı bazı teknik adamların şu anda bazı takımların başında olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Şu anda önceki dönemler çalıştığım bir yardımcımla devam ediyoruz; Sarp Yiğit. Hafta içinde kondisyoner ve kaleci antrenörümüzle çalışma imkanı buldum. Daha önce çalıştığım isimler bazı takımların başında. Şu anda bu konuda bir sıkıntım yok. Kendi içimizden devam ediyoruz. Genç ve hedefi olan teknik adamlarla çalışmayı amaçlıyorum" diye konuştu.

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