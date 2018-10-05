Kasımpaşa - Göztepe: 3-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Can Handoğlu, Hakan Yemişken

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 79 İlhan), Tarkan, Eduok (Dk. 89 Koita), Trezeguet (Dk. 90 Özgür Çek), Diagne

GÖZTEPE: Beto - Gassama (Dk. 35 Gouffran), Reis, Titi, Traore (Dk. 17 Berkan), Tayfur, Borges, Alpaslan (Dk. 83 Deniz), Castro, Yasin, Jerome

GOLLER: Dk. 21 - Dk. 47 Eduok, Dk. 84 Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk. 69 Yasin (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ben Youssef (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilk maçına çıkan ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21 ve 47'nci dakikalarda Eduok ile 84'üncü dakikada Trezeguet kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 69'uncu dakikada Yasin'den geldi.

14'üncü dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Veigneau ortaladı. Diagne'nin gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.

21'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet ortaladı. Diagne'yi geçen topa arka direkte Eduok'un vuruşu ağlara gitti: 1-0.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Tayfur'un ortasında Jerome'nin kafa vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.

43'üncü dakikada sağ kanattan çalımlarla içeri giren Trezeguet'in sol ayağıyla yaptığı vuruş yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Popov ile yaptığı verkaç sonrasında sağ çizgide topla buluşan Trezeguet içeri çevirdi. Ceza sahası içerisindeki Eduok'un dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

49'uncu dakikada Alpaslan'ın geri pasına önde yakalanan Beto, son anda çizgiden topu çıkartmayı başardı.

56'ncı dakikada Eduok'un pasıyla arka direkte topla buluşan Trezeguet'in gelişine yaptığı vuruş direkten dışarı çıktı.

57'nci dakikada Popov'un ortasında Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci Beto çıkardı. Seken topta Beto, Trezeguet'ten önce araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61'inci dakikada Popov'un ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pavelka'nın vuruşu üstten dışarı gitti.

69'uncu dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa savunmasından seken topu önünde bulan Yasin'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

84'üncü dakikada sol kanattan topla ilerleyen Trezeguet'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

88'inci dakikada Berkan'ın ortasında Gouffran'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

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