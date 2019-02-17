Kasımpaşa - Galatasaray maçından notlar

Galatasaray, şampiyonluk yolunda zorlu virajda

Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev aldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olarak, rövanş öncesi avantajını kaybeden sarı kırmızılılar, gözünü lige çevirdi. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, Kasımpaşa engelini de aşarak şampiyonluk yolunda bir büyük engeli daha aşmak istiyor. Kasımpaşa deplasmanına moralli gelen Galatasaraylı oyuncular, müzik eşliğinde, otobüs camlarına vurarak stada girerek geleneklerini sürdürdüler.

Kasımpaşa ise kötü gidişatı durdurmak için Galatasaray karşısında galibiyet arıyor. Ligde 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, sarı kırmızılılar karşısında 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor.

TERİM KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Sarı kırmızılı teknik adam Fatih Terim, son oynanan Benfica maçı kadrosundan farklı bir kadroyla Kasımpaşa karşısına çıktı. Terim, Benfica maçından farklı olarak Donk, Emre Taşdemir ve Selçuk'u sahaya sürdü. Sarı kırmızılılar, Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı. Rakip Kasımpaşa ise, Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Khalili, Trezeguet, Koita ilk 11'i ile maça başladı.

DIAGNE, DONK VE VEYSEL ESKİ TAKIMLARI KARŞISINDA

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne ve Donk ile Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Veysel Sarı eski takımlarına karşı sahaya çıktı. 2015-2016 sezonunun devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takıma katılan Ryan Donk ile bu sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, eski takımlarına karşı sarı kırmızılı formayla galibiyet arayacak. 2014-2015 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya geçen Veysel Sarı ise eski takımına karşı forma giyen sahadaki bir diğer isim olacak.

TERİM'DEN NAGATOMO VE FERNANDO AÇIKLAMASI

Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Fernando ve Nagatomo'nun Benfica maçını düşünerek yapılmış değişiklikler olmadığını söyledi. Nagatomo'nun ateşlendiğini ve oynayamayacak durumda olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Fernando'yu ise oynatmayı düşündüklerini ancak dizinin arkasında bir problem çıktığını belirtti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Zorlu deplasmanda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destekte bulundular. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlarda bulundular.