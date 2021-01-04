Kasımpaşa Fenerbahçe canlı izle Bein Sports 1 Kasimpasa Fener jestyayın netspor canlı maç izle

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Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izle Bein Sports 1 Canlı yayın

Süper Lig'de günün maçında Kasımpaşa Fenerbahçe karşı karşıya geliyor! Kasımpaşa Fenerbahçe Bein Sports izle! Kasımpaşa Fenerbahçe Bein Sports 1 izle! Kasımpaşa Fenerbahçe jestyayın izle. Kasımpaşa Fenerbahçe netspor izle! 4 Ocak 2021 Kasımpaşa Fenerbahçe maçı izle!

Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Kıran kırana geçecek Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı ve nefesler tutuldu. İki takım taraftarları ve futbolseverler heyecanla Kasımpaşa Fenerbahçe maçının başlama düdüğünü bekliyorlar. Kasımpaşa mı yoksa Fenerbahçe mi? Zorlu mücadelede gülen taraf hangisi olacak? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saniyeler içinde başlayacak ve futbolseverler merakla Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN bilgilerini araştırıyorlar. Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI MAÇ bilgileri haberimizde sizlerle...

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanıyor. İstanbul'da oynanacak zorlu mücadelede Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa bu akşam Erol Bulut'lu Fenerbaçe'yi konuk ediyor. Son 3 lig maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında galibiyet alarak 3 haftalık hasrete son vermenin peşinde. Bu sezon 4. yıldız hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe ise geçen hafta alınan Başakşehir galibiyetini taçlandırarak galibiyet serisi başlatmak için Kasımpaşa'yı yenmek zorunda! Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI MAÇ!

Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Canlı

Süper Lig 16. hafta Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 4 Ocak Pazartesi (Bu Akşam) saat 19:00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği zorlu Kasımpaşa Fenerbahçe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda ve Koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak oynanacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi Kasımpaşa 19 puanla 13. sırada yer alırken, Fenerbahçe 26 puanla 6. sırada bulunuyor. İki takım da bu akşam 3 puan için var güçleriyle mücadele verecek.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 HD kanalından naklen yayınlanacak. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için maçın kanalı yayıncı kuruluş beIN Sports HD 1 oldu. Ayrıca Bein Connect platformu üzerinden de Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifreli olarak izlenebilecek.

Gözler Samatta'da

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Tanzanyalı golcü oyuncu Mbwana Samatta, Kasımpaşa maç kadrosunda yerini aldı. Teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Samatta bugün maça ilk 11 başlayabilecek. Ancak antrenman eksikliği nedeniyle Samatta'nın yedek başlaması, Kasımpaşa karşısına ilk 11'de Ademi veya Cisse'Ye görev verilmesi bekleniyor. Ancak SAmatta'nın maçta ilerleyen dakikalarda süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Perotti ve Caner Erkin Yok

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Lemos ve Samatta gibi isimlerin sakatlıktan dönmesi yüzleri güldürürken diğer sakatlıklar ise can sıkmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler de Caner Erkin, Diego Perotti, F. Novak, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'in sakatlıkları bulunuyor.

Ozan Tufan Döndü

Covid-19 sürecini atlatan ve antrenmanlara başlayan Ozan Tufan kadroya döndü. Bu akşam Erol Bulut'un görev vermesi halinde Fenerbahçe orta sahasının banko ismi Ozan Tufan da Kasımpaşa'ya karşı forma giyebilecek.

Kasımpaşa'da Eksikler

Kasımpaşa'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart cezası bulunan Aytaç Kara ile sakatlıkları süren Jeanvier, Ramazan Köse ve Tarkan Serbest'in forma giyemeyecekleri öğrenildi. Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, eksiklere karşın zorlu Fenerbahçe maçından galip ayrılarak puanını 22'Ye yükseltmeyi hedefliyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 18:56