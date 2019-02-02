Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Mustafa Denizli: ''Var olan kredimizi tüketiyoruz''

''Birkaç haftadır cepten yedik''

''Tekrar eski formumuzu yakalamak mecburiyetindeyiz''

''Bu tabloyu değiştireceğiz''

Ersel Uzğur: ''Yükselen form grafiğini devam ettirmek istiyoruz''

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, () -

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ''Bizim adımıza 90 dakikada olumlu olarak nitelenecek çok az şey vardı. Böyle bir tablo ortaya çıktığı zaman ona paralellik gösterir. 2'nci yarıda kupa haricinde kötü bir lig serisi yaşıyoruz. İyi şeyleri yapan bu takımdı. Zaman zaman kendi performansımızın altında kaldık. Buradan en kısa sürede dönüş yapacağız. Var olan kredimizi tüketiyoruz desek yeridir. Birkaç haftadır cepten yedik. Buna bir çare bulacağız. Belki oyun şeklini değiştireceğiz. Bugün aşağı yukarı benzer toplarda zafiyetimizi ortaya koyduk. Bunların hepsini düzelteceğiz. Başka da çaremiz yok. Tekrar eski formumuzu yakalamak mecburiyetindeyiz'' dedi.

''BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEĞİZ''

Mustafa Denizli, ligde çok geriye düştüklerini dile getirerek, ''Hedef olarak Avrupa'yı koyduk. Kupada da hedefimiz sonuna kadar gitmek olacak. Kaybettiğimiz maçlarda dahi keyif veren futbol oynuyoruz. Bugün onu göremedik. Takımın alışık olduğu bir oyun tarzı vardı. Ön taraflarda 2 arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Bunun da sıkıntısını çekiyoruz demek yanlış olmaz. Bu tabloyu değiştireceğiz ve buradan çıkacağız. Çıkış arayışımız ise yukarıları yakalamak için'' diye konuştu.

ERSEL UZĞUR: ''YÜKSELEN FORM GRAFİĞİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ''

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise, yükselen form grafiğini devam ettirmek istediklerini ifade ederek, ''Kasımpaşa'nın lige kattığı rengi, gücünü biliyorduk ve 90 dakika iyi mücadele ettik. Çok pozisyon bulduk. Oyuncularımız da bunu iyi değerlendirdi ve 3 puanı aldık. Bu galibiyet, bizi ve taraftarlarımızı ümitlendirdi. İyi gidişatımızı bundan sonraki maçlarda sürdüreceğiz'' şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Denizli'nin açıklamaları

-Hakan Keleş'in açıklamaları