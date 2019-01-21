Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçının ardından

Okan Buruk: "2-3 transfer daha yapacağız"

"İstediğimiz hedefe ulaşacağız"

"Diagne'nin olmaması bizim için avantajdı"

Mustafa Denizli: "Ligde hedefimiz belli"

"Özgür Çek'in bize katkısı devam edecektir"

"Yeniler yavaş yavaş alışacaklar"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için önemli bir galibiyet olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, "Bizim için mutlu bir gün oldu. Soyunma odasına mutlu girdik ancak içeri girince kötü bir haber aldık. Hamza hocanın ekibinde yer alan Yıldırım hocamız vefat etmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bizim için önemli bir maçtı. İyi savunma bize bu maçı kazandıracaktı. Kampı iyi geçirdik. Antrenmanlarda gösterilen performansla bu maçtan umutluyduk. Kasımpaşa iyi bir takım, değişken bir takım. Diagne'nin eksikliğini yaşadılar. Diagne'nin olmaması da bizim için bir avantajdı. Bugün biz de pozisyon verdik. Ancak kaçırdığımız net goller de oldu. Daha fazla atabilirdik. 2-0 yapabilsek daha farklı olabilirdi. Yeni transferlerimize kısa süreler verdik. Onlar da bu takım için önemli. Bütün oyuncularıma, bu soğukta gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta da 3 puan alıp küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.

OKAN BURUK: "İSTEDİĞİMİZ HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Oyuna sonradan giren oyuncularla ilgili konuşan Buruk, "Oyuna sonradan girmek zordur. En hazır oyuncuyu soksanız da zorlanabilir. Depar atmak zorlar. Yavaş yavaş hazır hale gelecekler. Bu sene istediğimiz hedefe ulaşacağız" dedi.

"2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'den gelen Aatif'ın kendilerine katkı vereceğine inandığını söyleyen Buruk, "Aatif topun bizde kalması anlamında iyi işler yaptı. Uzun zamandır oynamadı. Maça adapte olmak kolay değil. Nakoulma da sonradan girdi. Muhammed 2 gün önce takıma katıldı ve defansif anlamda iyi işler yaptı. Aatif'ın katılması bize, takıma ve şehre güven verdi. Her gelen oyuncu takımı daha güçlü yapıyor. Bu hafta içerisinde 2-3 transfer daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

"SON PASLARDA İYİ DEĞİLDİK"

Son paslarda başarısız olduklarına dikkat çeken Buruk, "Böyle maçlarda öne geçmek önemli. Son 5-6 maçta geriye düşen takımdık. Öne geçmek psikolojik olarak güçlendirdi. Kasımpaşa risk alan bir takım. Son pasları atamadık. Forvet anlamında elimizdeki oyunculara güveniyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde transfere bakacağız" şeklinde konuştu.

MUSTAFA DENİZLİ: "LİGDE HEDEFİMİZ BELLİ"

Ligin ikinci yarısına istedikleri başlangıcı yapamadıklarını söyleyen Mustafa Denizli ise "İkinci yarıya düşündüğümüz şekilde başlayamadık. Rakibin ligdeki zor durumundan dolayı büyük bir mücadele ortaya koymasını bekliyorduk. Pozisyonlarımız vardı, sadece gol bulamadık. Oynanan oyunun hakkı hem biz hem de Rizespor için 1-0 değildi. Rizespor fırsatı kullandı. Oyunun başında 3 tane gol pozisyonundan yararlanamadık. Klasman yerimiz devam ediyor. Bir hedef koyduk. Bu hedefin içindeyiz. Hücum organizasyonlarında ilk yarıda kullandığımız iki oyuncu görev yapamadı. Çaresini üretmek mecburiyetindeyiz. Önümüzde sıkı bir program var. Hem kupa hem de ligde oynayacağımız maçlar var. Bu maçların telafisi var. Maçla ilgili üzüntümüzü yaşarken, daha üzücü bir haber aldık. Yıldırım kardeşimizin vefat ettiğini öğrendik. Kendisine rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Ligde biz yolumuzu bulmak isteyen bir takımız. Bu yolu mutlaka bulacağız. Ligin ilk yarısında burada kaybettiğimiz maçlar oldu. Aynı şeyi söyledik. Hedefimiz bellidir" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÇEK'İN BİZE KATKISI DEVAM EDECEKTİR"

Gol atamamanın kendileri için sürpriz olduğuna değinen Denizli, "Pozisyon yakaladık. Rakip kalecinin başarısı ya da bizim başarısızlığımız. Artı olarak yazdıramadık. Özgür görevini yapan bir futbolcu. Bazı futbolcuların başarısız olduğunu kendisi de, biz de tespit edemeyebiliriz. Bütün futbolcular hata yapabilir. Birey olarak değerlendirmek doğru değil. Bir önceki maçta iyiydi. Bize katkısı devam edecektir" dedi.

"YENİLER YAVAŞ YAVAŞ ALIŞACAKLAR"

Devre arasında takıma dahil olan isimlerle ilgili de konuşan Denizli, "Kısa süre oldu aramıza katılalı. Yavaş yavaş onlar bu formaya, arkadaşlarına alışacaklar. İlerleyen süreçte daha sağlıklı, daha başarılı maçlarla takıma katkı sağlayacaklardır. Bugün tam randıman alamadık. Ama geleli çok kısa süre geçti. Kasımpaşa'nın futboluna faydalı olacaklardır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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