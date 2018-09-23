Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel Ben Youssef, Veigneau (Dk. 70 Eduok), Sadiku (Dk. 86 Mustafa), Pavelka, İlhan Depe, Tarkan (Dk. 46 Özgür), Trezeguet, Diagne

AYTTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk - Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis (Dk. 69 Taha), Efecan (Dk. 85 Hasan), Ceyhun, Villafanez (Dk. 78 Fernandes), Cisse

GOLLER: Dk. 89 Diagne (Kasımpaşa) - Dk. 45 - Dk. 87 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Veysel, Sadiku (Kasımpaşa) - Baiano, Ufuk, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45'inci ve 87'nci dakikalarda Cisse kaydederken, ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golü 89'uncu dakikada Diagne'den geldi.

5'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağa çıkarken yaptığı top kaybında sol kanatta Veigneau topla buluştu. Bu oyuncunun pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Pavelka'nın şutunda top ağlara gitti. Ancak hakem Özgür Yankaya, VAR'a başvurarak gol öncesinde Diagne'nin faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti.

16'ncı dakikada İlhan Depe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel şutunu çekti. Kaleci Ufuk topu kornere tokatladı. Kullanılan kornerde Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

45'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan'ın pasıyla boş kale önünde topla buluşan Cisse ayağı kayarak pozisyonunu kaybetti. Çizgi üzerinde tekrardan topu kontrol eden Cisse'nin yerdeyken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

45+3'üncü dakikada Veigneanu'nun ortasında Trezeguet topu kontrol ettikten sonra dönerek vurdu. Kaleci Ufuk'tan dönen topta müsait durumda bulunan Diagne'nin şutunda kaleci Ufuk topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

67'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

69'uncu dakikada Diagne'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruş auta çıktı.

72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin ortasında Diagne'nin vuruşu çerçeveyi bulmadı, pozisyonun devamında topla birlikte hareketlenen Efecan'ın arka direğe çıkardığı topta müsait durumdaki Cisse topa dokunamadı.

87'nci dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceyhun Gülselam'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cisse, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 0-2.

89'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ufuk'un çeldiği top Eduok'un önüne düştü. Eduok'un vuruşunda topu tamamlayan Diagne topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde VAR hakemlerine danışan Özgür Yankaya golü verdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

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