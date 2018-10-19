Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,()

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Akhisarspor yarın saat 13:30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 11.15'te başladı ve bir saate yakın sürdü.

Futbolcular antrenmana takım halinde vücut tekniği ile ısınma hareketleri ile başladılar, dar alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleri ile sonra erdi.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

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