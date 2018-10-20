Kasımpaşa - Akhisarspor: 5-0

Serhan TÜRK / İSTANBUL, ()

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

KASIMPASA: Ramazan - Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Eduok (DK. 86 İlhan Depe), Sadiku, Tarkan, Pavelka (Dk. 77 Koita), Trezeguet (Dk. 89 Hakan Demir), Diagne

AKHİSARSPOR: Fatih - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir (Dk. 64 Regattin), Güray, Aykut, Josue (DK. 82 Larsson), Sissoko, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Selezynov

SARI KARTLAR: Diagne (Kasımpaşa), Mustafa Yumlu, Güray Vural, Regattin (Akhisarspor)

GOLLER: Dk. 57 Trezeguet, Dk. 58 Tarkan Serbest, Dk. 67 ve Dk. 70 Diagne, Dk. 78 Eduok (Kasımpaşa)

Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2'nci yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

57'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Samuel Eduok'un pasıyla altı pas önünde topla buluşan Mbaye Diagne, kaleye sırtı dönük pozisyonda pasını Trezeguet'ye çıkarttı. Trezeguet yaptığı vuruşla topu ağlarla gönderdi: 1-0

58'inci dakikada David Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Tarkan Serbest, ceza yayının solundan yaptığı vuruşta top Mustafa Yumlu'ya çarparak ağlara gitti: 2-0

67'nci dakikada Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Mbaye Diagne, ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşuyla top ağlarla buluştu: 3-0

70'inci dakikada Miguel Lopes topu uzaklaştırmak isterken yaptığı ters vuruşunda top penaltı noktası üzerindeki Mbaye Diagne'ye geldi. Mbaye Diagne beklemeden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu: 4-0

78'inci dakikada savunmada Miguel Lopes kafayla topu kalecisi Fatih'e göndermek isterken Samuel Eduok araya girerek Fatih Öztürk'ten sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi: 5-0

