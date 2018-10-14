Kaş Yarı Maratonu düzenlendi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilk kez 'Kaş Yarı Maratonu' adıyla yarışlar düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle 12 ve 21 kilometre olarak iki kategoride düzenlenen Kaş Yarı Maratonu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kuralları uygulandı. Maratonun startını Kaş Cumhuriyet Alanı'nda Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer birlikte verdi. Kaş Cumhuriyet Alanı'ndan çıkan maratoncular, Kaş Çukurbağ Yarımadası'nı dolaşarak maratonu tekrar Kaş Cumhuriyet Alanı'nda tamamladı. Maratona aralarında ABD, Kanada, Norveç, Bangkok, İngiltere ve Türkiye'den çok sayıda sporcu katılırken, 178'i yarışmaları tamamlayabildi.

Maraton yarışlarında 12 kilometre dalındaki erkeklerde birinciliği 49 dakika 36 saniyede Necdet Ülker, ikinciliği 51 dakika 36 saniyede Ozan Hoşyılmaz, üçüncülüğü 53 dakika 57 saniyede Erkan Dövenci aldı. 12 kilometre kadınlarda 1 saat 2 dakika 25 saniyeyle Feyza Gümrahoğlu, ikinciliği 1 saat 3 dakika 3 saniyeyle Selin Mert, üçüncülüğü 1 saat 4 dakika 53 saniyeyle Ellen Aydınlar aldı. 21 kilometrelik erkekler yarışlarında birinciliği 1 saat 31 dakika 50 saniyeyle Ali Gözükara, ikinciliği 1 saat 40 dakika 24 saniyeyle Aldülkerim Taşdemir, üçüncülüğü 1 saat 42 dakika 43 saniyeyle Fatih Topçu aldı. 21 kilometre kadınlarda birinciliği 1 saat 53 dakika 7 saniyeyle Rubyal Tmann, ikinciliği 2 saat 27 saniyede Cemile Aksu, üçüncülüğü de 2 saat 1 dakika 31 saniyeyle Meltem Demir elde etti.

Maratonda dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ve protokol üyeleri verdi.

Kaymakam Ulaş Akhan, "Dört mevsim Kaş anlayışından yola çıkarak, Kaş'ta turizmi dört mevsime yaymak amacıyla bu maratonu düzenledik. Buradaki amaç turizme farklı alternatifler kazandırmak, halkımızı sporla buluşturmak" dedi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer, yaptırdıkları etkinliklerle Kaş turizminde farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

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