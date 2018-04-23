Kaş derbisi 1923 Kaşspor'un

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA 2. Amatör Lig 4. Grup'ta playoff'a kalma mücadelesi veren Kaş ilçesinin 2 takımının maçında galip gelen taraf 1923 Kaşspor oldu. 1923 Kaşspor, grubun lideri Kaş Gençspor'u 3-1 yendi.

Kaş Ağullu Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan taraf 1923 Kaşspor oldu. 8. dakikada 1923 Kaşsporlu Serdar Çavga takımını 1-0 öne geçirdi. 15. dakikada 1923 Kaşspor'dan Mehmet'in, 19. dakikada da Sinan İygi'nin sutları Kaş Gençspor kale direğinden döndü. Maçın 26. dakikasında Kaş Gençspor'dan Ahmet Çamuş durumu 1-1 yapan golü attı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın 60. dakikasında 1923 Kaşspor atağında yapılan ortaya kafayı vuran Serdar Çavga, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 65. dakikadaki 1923 Kaşspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Çavga, takımının ve kendisinin üçüncü golünü atarak durumu 3-1'e taşıdı. Maçın 80. dakikasında Kaş Gençsporlu Umut net gol pozisyonunda topu kaleciye nişanladı. Maç, 1923 Kaşspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ligin bitimine iki hafta kala Kaş Gençspor 16 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. 1923 Kaşspor ise 12 puana yükseldi.

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