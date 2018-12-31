Karşıyakalı şampiyonlardan yeni yıl kutlamasI





İZMİR, ()

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2018'in son mesai gününde Karşıyaka Belediye Spor Kulübü'nün madalyalı sporcularını konuk etti. Farklı branşlarda derece kazanan 100'e yakın sporcu, Akpınar ile birlikte yeni yıl pastası kesti. Yüzme, su topu, boccia, judo, jimnastik, futbol, basketbol, okçuluk ve hentbolda yıl içinde derece yapan sporcuları kutlayan Akpınar, "Başta çocuklarımız olmak üzere toplumun farklı kesimlerine spor yaptırıyoruz" dedi. Göreve geldiklerinde Karşıyaka Belediyespor bünyesinde sadece 3 branşın olduğunu ifade eden Akpınar, "Branşları 5 yılda 26'ya çıkardık. Pek çok profesyonel kulübün bile yapamadığı kadar branşta mücadele ediyoruz. Türkiye'de ilk, 'Aktif Şehir' ünvanını alan Karşıyaka'ya da bu yakışır" şeklinde konuştu.

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