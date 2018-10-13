Karşıyaka’da Sümbül gitti, Mesut Toros geliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta evinde Altındağ Belediyespor’a 1-0 yenilerek son sıraya gerileyen Karşıyaka’da teknik direktör Aytekin Sümbül’le yollar ayrıldı. Taraftarın da yoğun tepki gösterdiği Sümbül defterini kapatan yeşil-kırmızılıların deneyimli teknik adam Mesut Toros’la prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Toros’la yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı ifade edilirken, imzaların hafta içinde atılacağı kaydedildi.

Öte yandan Karşıyaka’da yönetici Hakan Çeliker’in futbol şubesindeki görevinden de ayrıldığı açıklandı. Çeliker’in yönetim kurulundaki uyeliğinin ise süreceği belirtildi.