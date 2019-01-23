Karşıyaka zoru başaracak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta önündeki 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, zoru başarmak istediklerini söyledi. İkinci yarının ilk haftasında Van Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalan yeşil-kırmızılılarda Toros, deplasman serisinden avantajlı çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Bu sezon 8 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet alabilen Kaf-Kaf'ta Mesut Toros, "Ne istediğini bildiğinde ve bunu yeterince çok isteğinde onu elde etmenin bir yolunu bulursun. Biz de başarılı olmak istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Eve en iyi skorla dönmek istiyoruz" dedi.

Bu hafta konuk olacakları Düzcespor'un dağılmaya başladığı ile ilgili dedikodularının gerçeği yansıtmadığını belirten Toros, "Rakibimiz en son Of deplasmanından galibiyetle döndü. Kritik bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu. Düzcespor maçında cezalı ön liberolar Arif ve Fatih'ten yararlanamayacak İzmir temsilcisinde Mesut Toros, "Cezalılarımız var ama sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz. Onların yerine görev yapacak arkadaşlarımıza da güvenim tam" diye konuştu.

Karşıyaka, Düzcespor'un ardından Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacak.