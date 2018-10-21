Karşıyaka zincir kıracak

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçtır kazanamayan düşme hattında son sıradaki Karşıyaka, yarın Osmaniyespor'u haftanın son sınavında ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte cezalı Mustafa Aşan ile sakatlıktan çıkıp hazır olmayan Mustafa Değirmenci forma giyemeyecek. Bilet fiyatları tam 15, öğrenci 10 TL olarak açıklandı.

Ligde 8 haftada 6 puan toplayabilen Kaf-Kaf, yeni teknik patronu Mesut Toros yönetiminde çıktığı ilk maçta hafta içinde Kızılcabölükspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kızılcabölük karşısında oyuncularının mağlubiyeti son ana kadar kabullenmediğini söyleyen Mesut Toros, taraftar desteğiyle bu kez kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.