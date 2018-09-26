Karşıyaka Yönetimi, prim ödemesi yaptı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 maçı 5 puanla geçen Karşıyaka'da yönetim, futbolculara prim ödemesi yaptı. Primleri 4'er maçlık periyotlar halinde toplanan puana göre dağıtan yeşil-kırmızılılar, vergi ödemesi de gerçekleştirdi. Atatürk Stadı'nda 1 Ekim Pazartesi gününe alınan maçta kendisiyle aynı puandaki Esenler Erokspor'u konuk edecek Karşıyaka, Alibeyköyspor deplasmanı sonrası verilen 2 günlük iznin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Karşıyaka'da 2'nci haftadaki Düzcespor maçında köprücük kemiği kırıldığı için yeşil sahalardan uzak kalan Mustafa Değirmenci dışında eksik bulunmuyor.