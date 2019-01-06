Karşıyaka'ya Hakan müjdesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına İzmir'de hazırlanan Karşıyaka'ya sakatlanan golcüsü Hakan Kuş'tan iyi haber geldi.
Antrenmanda sakatlanıp MR'ında sağ ayak bileğinin üst bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği için en az 10 gün takımdan ayrı kalacağı öğrenilen Hakan, beklenenden erken döndü. İyileşen golcü futbolcu cuma günü itibarıyla takımla çalışmalara yeniden başladı. Yeşil-kırmızılılarda Hakan'ın dönüşüyle eksik futbolcu kalmadı. İzmir temsilcisi, devre arasındaki ilk hazırlık maçında çarşamba günü Tire 1922'ye konuk olacak.