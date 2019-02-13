Karşıyaka'ya Büyükşehir'den 5.4 milyon TL'lik müjde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aylardır beklediği tesis desteği geldi.

Göztepe'nin Torbalı Tesisleri'nin inşaatında kullanılmak üzere 7 milyon TL destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'ya da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenileme projesi için 5 milyon 430 bin TL'lik katkı verecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında ziyaret ederek hazırladıkları tesis projesi konusunda destek sözü alan Karşıyaka yönetiminin beklediği karara belediye ve İzmir Valiliği'nin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi de onay verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı ilk toplantısında yeşil-kırmızılı kulübün 29 yıllığına kullanım hakkına sahip olduğu Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri için 5 milyon 430 bin TL kaynak aktarılması oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu miktar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin futbolcu lojmanları giriş, çim sahanın ıslahı, tel çit, led aydınlatma, çevre aydınlatma, güvenlik kamera sistemi, basketbol salonlarının ısıtma soğutma inşaat işlerinin yapımında kullanılacak. Buna göre toplam 11 milyon 642 bin TL'ye mal olacak proje için kalan miktarı Karşıyaka üstlenecek. Kamp merkezi ve tesislerin yenilenmesi projesini daha önce çizdiren Kaf-Kaf'ın önümüzdeki haftalarda inşaat çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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