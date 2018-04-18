Karşıyaka'ya ay-yıldızlı misafir

İZMİR, ()

BREZİLYA'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, turnuva öncesi ilk etap çalışmaları için Karşıyaka'ya geldi. Ay-yıldızlı sporcular, Karşıyaka Belediyesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda hazırlıklarına başladı. İşitme engelliler hentbolda 2012'de Avrupa ikincisi, 2014'te Dünya ikincisi, 2017'de ise Olimpiyat şampiyonu olan milliler, 12 Temmuz'da start alacak şampiyonaya da altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Türk Milli Takımı, sadece futbolda değil, her branşta başarı ve şampiyonluk peşindedir. Bunun en iyi örneğini hentbolcularımızda görüyoruz. İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımımız'ı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En büyük arzumuz, Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğun ülkemize gelmesidir. Brezilya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gurur kaynağımız olacaklarına inanıyor, tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.

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