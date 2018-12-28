Karşıyaka'ya Akpınar'dan destek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde oynayacağı Van Büyükşehir Belediyespor maçı için 25 TL'den satışa çıkan hatıra biletleri bastıran Karşıyaka Kulübü'ne, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dan destek geldi.

Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka'nın kuruluş yılına ithafen yeşil-kırmızılılara destek için 1912 adet bilet satın aldı. Kulübe toplam 47 bin 800 TL'lik destek sağlayan Belediye Başkanı Akpınar'ın aldığı biletlerin Halkla İlişkiler Birimi tarafından taraftara dağıtılacağı bildirildi.

Görevde olduğu sürece yasal sınırlar çerçevesinde Karşıyaka'ya her zaman destek olduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Daha önceki yıllarda biz de kulübün mali olarak düzlüğe çıkabilmesine katkı sunmak için organizasyonlar düzenlemiştik. Şimdi de kulübün düzenlediği organizasyona katkı sağlıyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı olarak 1912 adet hatıra bileti alarak kulübe destek oldum. Tüm Karşıyakalıların karınca kararınca destek olmalarını istiyorum" dedi.

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