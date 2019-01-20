Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx), Mehmet Ali Vardar (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xx), Arif (xx) (Dk. 75 Görkem xx), Fatih (xx), Harun (x) (Dk. 69 Mustafa Değirmenci xx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 89 Bartu), Doğukan (xx), Hakan (x)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih (xxx) - Soner (xx), Emrah (xxx), Serdar (xx), Burak (xx), Oktay (xx), Güney (xx) (Dk. 89 Emre), Şerif (xxx), Umut Koray (xx) (Dk. 46 Bilal x) (Dk. 50 Mesut xx), Barış (xx), Yakup (x)

SARI KARTLAR: Arif, Onur, Fatih (Karşıyaka)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor'la iç sahada golsüz berabere kaldı: 0-0.

Üst üste ikinci beraberliğini alan yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla 22 puana ulaşırken Van Büyükşehir Belediyespor puanını 27'ye çıkardı. Devre arası boyunca Van maçı için hatıra bileti kampanyası yürüten Karşıyaka'da 5 binin üzerinde taraftar, yağışlı ve soğuk havaya rağmen tribüne akın etti. Sezonun ilk yarısında Van BŞB'yi çalıştıran Karşıyaka'nın eski teknik direktörlerinden Feyyaz Uçar, takımının sportif direktörü olarak protokol tribününde yer aldı.

28. dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Doğukan'ın soldan sıfıra kadar inerek ortaladığı topa Harun'un ceza sahasında gelişine şutunda kaleci Salih gole izin vermedi.

41. dakikada Van tehlikeli geldi. Şerif'in ortasında kale önünden Emrah'ın kafa şutunu kaleci Erdoğan direk dibinden kornere çeldi.

68. dakikada gelişen Van atağında Serdar'ın şutunu kaleci Erdoğan çeldi, Cenk tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında ceza sahasında Cenk, Yakup'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşıyakalılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.