Karşıyaka umut peşinde

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste Nazilli Belediyespor ve Altay'ı yenerek küme düşmekten kurtulmak için biraz olsun umutlanan Karşıyaka, yarın Karagümrük önünde umudunu sürdürmeye çalışacak. Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda cezalı Tayfun'un yanı sıra sakatlığı bulunan Battal forma giyemeyecek. Arif'in ise hafif sakatlığına rağmen sahadaki yerini alması bekleniyor. Bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.

Sezonun ilk yarısında 6 puanı silinen, 2 sezondur transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan altyapı ağırlıklı Karşıyaka, son 4 haftaya 21 puanla düşme hattında girdi. Bu sezon yaşamadığı sıkıntı kalmayan İzmir'in 105 yıllık çınarı, 31 puanlı rakibi Karagümrük'ü yenerse veya 29 puandaki Fethiyespor aynı saatte küme düşmesi kesinleşen Silivrispor'a deplasmanda puan kaptırırsa kurtuluş şansını sürdürecek. Kaf-Kaf, rakibine yenilir veya berabere kalırsa ise Fethiye, Silivri'yi yendiği takdirde 38 yıl sonra 3. Lig'e düşecek.

KARŞIYAKA

Erhan - Abdülhamit, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Doğukan, Görkem, Mahmut, Hakan