Karşıyaka tekliyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında taraftarı önünde Van Büyükşehir Belediyespor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, üst üste 2 kez, bu sezon toplam 7 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Grupta toplamdaki 7 beraberliğin 5'ini teknik sirektör Mesut Toros yönetiminde alan yeşil-kırmızılılar, Toros'la 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Van karşısında galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Karşıyaka, rakiplerin de takılmasıyla alt sıralarla fark yine kapanmadı. Ligde 22 puan toplayan Karşıyaka'nın düşme hattıyla arasında halen 6 puanlık fark bulunuyor. İzmir temsilcisi, Play-Off barajına yerleşen Van BŞB'nin ise 5 puan gerisinde yer alıyor.

Alınan 1 puanın kötü olmadığını belirten Mesut Toros, "Biz takım olarak her karşılaşmaya puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz. Taraftarımızın önünde kazanmayı çok isterdik. 12 milyon TL kadro değeri olan güçlü bir ekibe karşı iyi mücadele ettik. Ön bölgede biraz daha iyi olabilsek galip gelebilirdik" diye konuştu.

Ligdeki hedefi oyuncularının belirleyeceğini vurgulayan Toros, "Şimdiden bir hedef koymak doğru değil. Takımın performansı bizi hedefe taşıyacak. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Beraberlikler, puan kayıpları olacak, seri galibiyetler de alabiliriz" diye konuştu.

Grupta haftaya Düzcespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da orta sahada ön liberolar Arif ve Fatih cezalı duruma düştü.